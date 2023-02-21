Муштенко (Соколова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муштенко (Соколова) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Муштенко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Муштенко Владимир Максимович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Осмачкина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Муштенко Владимир Максимович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Прошина Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Муштенко Владимир Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муштенко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Муштенко Владимир Максимович

Смерть
1955
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