Муштенко (Соколова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Муштенко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Муштенко Владимир Максимович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Осмачкина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Муштенко Владимир Максимович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Прошина Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Муштенко Владимир Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муштенко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Муштенко Владимир Максимович
Смерть
1955