Мангина (Вертинская) Доменика Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангина (Вертинская) Доменика Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Вертинский Михаил

Мать: Вертинская Элеонора

Рождение ребёнка
17.07.1921

Сын: Мангин Николай Павлович

Отец ребёнка: Мангин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Коробова Мария Павловна

Отец ребёнка: Мангин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Скобелева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Мангин Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мангин Павел Алексеевич

Смерть
1968