Мангина (Вертинская) Доменика Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Вертинский Михаил
Мать: Вертинская Элеонора
Рождение ребёнка
17.07.1921
Отец ребёнка: Мангин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Коробова Мария Павловна
Отец ребёнка: Мангин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Скобелева Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Мангин Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968