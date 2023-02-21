Багин Андриян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багин Григорий Андриянович
Мать ребёнка: Багина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Багина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андрияновна
Мать ребёнка: Багина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Андрияновна
Мать ребёнка: Багина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багин Дмитрий Андриянович
Мать ребёнка: Багина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багин Куприян Андриянович
Мать ребёнка: Багина Евдокия
Смерть
Неизвестно