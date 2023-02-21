Багин Андриян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багин Андриян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багин Григорий Андриянович

Мать ребёнка: Багина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багин Сидор Андриянович

Мать ребёнка: Багина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андрияновна

Мать ребёнка: Багина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Андрияновна

Мать ребёнка: Багина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багин Дмитрий Андриянович

Мать ребёнка: Багина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багин Куприян Андриянович

Мать ребёнка: Багина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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