Юрченко Ефросинья Парфеньтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Ефросинья Парфеньтьевна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1919

Дочь: Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Юрченко Яков Андреевич

Рождение ребёнка
22.03.1919

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Юрченко Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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