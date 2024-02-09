Юрченко Ефросинья Парфеньтьевна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1919
Дочь: Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Юрченко Яков Андреевич
Рождение ребёнка
22.03.1919
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Юрченко Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно