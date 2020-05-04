(Александрова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1959
Дата смерти04.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.05.2020