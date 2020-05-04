(Александрова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Александрова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1959

Дата смерти

04.05.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

Ам
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.05.2020

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