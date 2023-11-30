Рабинович (Смолякова) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.04.1931
Дата смерти04.12.1993
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1931
Отец: Смоляков Моисей (Моше Залман) (Моше Залман) Лазаревич
http://shtetle.co.il/shtetls_mog/mstislavl/ocherk.html
Образование
С 1948 по 1953
высшее юридическое | Львовский ГосУниверситет
Работа или профессия
По 1986
преподаватель право, общствознание
Работа или профессия
Неизвестно
юрист-педагог
Смерть
04.12.1993
умерла дома, на руках у сына. Похоронена на еврейском(яновском) кладбище возле могилы своей мамы Дины Горнштейн
Похороны
Неизвестно
Яновское кладбище