Сазонова Александра Ивановна
Место рожденияВоронежская обл, Григорьевка
Дата рождения12.06.1924
Дата смерти15.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924
Воронежская обл, Григорьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1950
Дочь: Федюкович (Сазонова) Светлана Робертовна
Отец ребёнка: Кренц Роберт Егорович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кренц Саша
Отец ребёнка: Кренц Роберт Егорович
Рождение ребёнка
13.11.1954
Отец ребёнка: Кренц Роберт Егорович
Смерть
15.11.2005