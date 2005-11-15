Сазонова Александра Ивановна 12.06.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова Александра Ивановна

Место рождения

Воронежская обл, Григорьевка

Дата рождения

12.06.1924

Дата смерти

15.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924

Отец: Сазонов Иван Семёнович

Мать: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна

Воронежская обл, Григорьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кренц Роберт Егорович

Рождение ребёнка
28.01.1950

Дочь: Федюкович (Сазонова) Светлана Робертовна

Отец ребёнка: Кренц Роберт Егорович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кренц Саша

Отец ребёнка: Кренц Роберт Егорович

Рождение ребёнка
13.11.1954

Сын: Кренц Евгений Робертович

Отец ребёнка: Кренц Роберт Егорович

Смерть
15.11.2005

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