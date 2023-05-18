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Ефремова Вера Солдатова

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1871

Дата смерти

16.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Солдатов Федор Логинович

Мать: Солдатова Ирина Бледных

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
12.?.1889

Муж: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
13.09.1890

Дочь: Денисова Вера Ефремова

Отец ребёнка: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.07.1892

Дочь: Лукинова Мария Ефремова

Отец ребёнка: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.06.1896

Сын: Ефремов Иван Петрович

Отец ребёнка: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.03.1898

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.05.1902

Сын: Ефремов Николай Петрович

Отец ребёнка: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
16.10.1903
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