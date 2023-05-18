Ефремова Вера Солдатова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти16.10.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Солдатов Федор Логинович
Мать: Солдатова Ирина Бледных
Бракосочетание
12.?.1889
Рождение ребёнка
13.09.1890
Дочь: Денисова Вера Ефремова
Отец ребёнка: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
17.07.1892
Дочь: Лукинова Мария Ефремова
Отец ребёнка: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
22.06.1896
Отец ребёнка: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
?.03.1898
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
07.05.1902
Отец ребёнка: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич
Смерть
16.10.1903