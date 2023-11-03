Паламарчук Никифор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паламарчук Никифор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пономарчук Демьян Никифорович

Мать ребёнка: Панамарчук Акелина Васильевна

Рождение ребёнка
18.09.1914

Сын: Пономарчук Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Панамарчук Акелина Васильевна

Рождение ребёнка
18.09.1914

Сын: Пономарчук Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Панамарчук Акелина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панамарчук Акелина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панамарчук Акелина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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