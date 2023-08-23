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Евсей
Евсей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
1866
Пол
Мужской
Отец
Петр
1775 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Кузьма
1834 г.р.
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын:
Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1866
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