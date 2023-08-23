Евсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1834 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1866
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