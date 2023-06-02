Солдат Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1936
Отец: Солдат Яков Селиверстович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1961
Дочь: Федоренко Галина Владимировна
Мать ребёнка: Солдат Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдат Александр Владимирович
Мать ребёнка: Солдат Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно