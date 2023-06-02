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Солдат Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1936

Отец: Солдат Яков Селиверстович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1961

Дочь: Федоренко Галина Владимировна

Мать ребёнка: Солдат Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдат Александр Владимирович

Мать ребёнка: Солдат Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно