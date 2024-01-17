Мальцова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Мальцов Андрей
Место жительства
1906
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцов Андрей
Смерть
Неизвестно