Ноговицина Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноговицина Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Губина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изосимин Станислав Юрьевич

Отец ребёнка: Ноговицын Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изосимина Зоя Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изосимин Юрий

Смерть
Неизвестно
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