Ноговицина Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Губина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изосимин Станислав Юрьевич
Отец ребёнка: Ноговицын Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изосимина Зоя Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Изосимин Юрий
Смерть
Неизвестно