Салимгараева Илия Шамилевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1937
Дата смерти21.04.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1937
Отец: Шамиль
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салимгараев Ильгиз Бахтигараевич
Рождение ребёнка
10.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салимгараев Ильгиз Бахтигараевич
Смерть
21.04.2016