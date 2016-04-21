Салимгараева Илия Шамилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараева Илия Шамилевна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.02.1937

Дата смерти

21.04.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1937

Отец: Шамиль

Мать: не указана

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимгараев Ильгиз Бахтигараевич

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Ильгиз Бахтигараевич

Рождение ребёнка
10.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Ильгиз Бахтигараевич

Смерть
21.04.2016
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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