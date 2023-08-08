Бокарев Яков
Место рожденияс. Голяевка, Голяевской волости Сердобского уезда (с. Вишнёвое, Пензенская область)
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Голяевка, Голяевской волости Сердобского уезда (с. Вишнёвое, Пензенская область)
Рождение ребёнка
22.10.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бокарева Анастасия
Голяевка (с 1952 года Вишнёвое)