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Косько Трофим Александрович

Место рождения

Березовка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косько Александр

Мать: не указана

Березовка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косько (--) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1905

Сын: Косько Петр Трофимович

Мать ребёнка: Косько (--) Ольга Ивановна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
27.05.1907

Сын: Косько Павел Трофимович

Мать ребёнка: Косько (--) Ольга Ивановна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
27.01.1909

Сын: Косько Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Косько (--) Ольга Ивановна

спирино
Смерть
Неизвестно

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