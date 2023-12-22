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Мартьянов Архип Ильич

Место рождения

Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Мартьянов Илья Афанасьевич

Мать: Мартьянова Анна Филипповна

Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1969
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