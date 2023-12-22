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Мартьянов Архип Ильич
Мартьянов Архип Ильич
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Древо
Место рождения
Старый Маклауш
, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
1889
Дата смерти
1969
Пол
Мужской
Отец
Мартьянов Илья Афанасьевич
1869 г.р.
Мать
Мартьянова (Точилина) Анна Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Мартьянов Илья Афанасьевич
Мать:
Мартьянова Анна Филипповна
Старый Маклауш
, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1969
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