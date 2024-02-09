Бойченко Акулина (Акилина) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченко Акулина (Акилина) Антоновна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Бойко Мария Денисовна

Отец ребёнка: Бойко Денис Андреевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Бойко Анна Денисовна

Отец ребёнка: Бойко Денис Андреевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Бойко Самуил Денисович

Отец ребёнка: Бойко Денис Андреевич

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Денис Андреевич

Смерть
Неизвестно
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