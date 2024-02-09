Бойченко Акулина (Акилина) Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Бойко Мария Денисовна
Отец ребёнка: Бойко Денис Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Бойко Анна Денисовна
Отец ребёнка: Бойко Денис Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Бойко Денис Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно