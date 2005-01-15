Григорченкова (Булычёва) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения25.11.1930
Дата смерти15.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1930
Бракосочетание
02.08.1952
Рождение ребёнка
28.03.1953
Дочь: Обойщикова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Григорченков Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1955
Сын: Григорченков Александр Иванович
Отец ребёнка: Григорченков Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1964
Дочь: Григорченкова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Григорченков Иван Иванович
Смерть
15.01.2005