Григорченкова (Булычёва) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорченкова (Булычёва) Валентина Александровна

Место рождения

Зубарево

Дата рождения

25.11.1930

Дата смерти

15.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1930

Отец: Булычёв Александр Александрович

Мать: Булычёва Мария Васильевна

Бракосочетание
02.08.1952

Муж: Григорченков Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1953

Дочь: Обойщикова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Григорченков Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1955

Сын: Григорченков Александр Иванович

Отец ребёнка: Григорченков Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1964

Дочь: Григорченкова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Григорченков Иван Иванович

Смерть
15.01.2005
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