Дондуковский Михей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.08.1839 ст.
Дата смерти1901 или 1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1861 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.
Дочь: Семерикова Анна Михеевна
Мать ребёнка: Дондуковская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
09.03.1867 ст.
Сын: Дондуковский Алексей Михеевич
Мать ребёнка: Дондуковская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
05.01.1869 ст.
Сын: Дондуковский Иван Михеевич
Мать ребёнка: Дондуковская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
20.04.1870 ст.
Сын: Дондуковский Николай Михеевич
Мать ребёнка: Дондуковская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
25.01.1873 ст.
Дочь: Мария Михеевна
Мать ребёнка: Дондуковская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
16.03.1875
Сын: Дондуковский Василий Михеевич
Мать ребёнка: Дондуковская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1881 или 1883
Сын: Дондуковский Константин Михеевич
Мать ребёнка: Дондуковская Мария Яковлевна
Смерть
1901 или 1904