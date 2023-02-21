Ермолаев Иулиан Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Воробьёва Анна Юлиановна
Мать ребёнка: не указана
Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
отставной унтер-офицер
Смерть
До 1888