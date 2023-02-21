Ермолаев Иулиан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Иулиан Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Воробьёва Анна Юлиановна

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
отставной унтер-офицер
Смерть
До 1888
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