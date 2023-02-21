Первушин Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушин Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Первушин Федор Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первушина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вильщук Вера Павловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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