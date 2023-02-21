Первушин Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Первушин Федор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вильщук Вера Павловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно