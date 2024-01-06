Павел Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г.р. примерно 1804
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексий Павлов
Мать ребёнка: Федора Никифорова
в 1858-38лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платон Павлов
Мать ребёнка: Федора Никифорова
в 1858 - 26 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Павлов
Мать ребёнка: Федора Никифорова
г.р. примерно 1825
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофан Павлов
Мать ребёнка: Федора Никифорова
в 1850 - 17 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Никифорова
Смерть
1842
Загайново, Рылеевская волость, Галичский уезд