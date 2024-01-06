Павел Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Якимов

Павел Якимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.р. примерно 1804
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексий Павлов

Мать ребёнка: Федора Никифорова

в 1858-38лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платон Павлов

Мать ребёнка: Федора Никифорова

в 1858 - 26 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Павлов

Мать ребёнка: Федора Никифорова

г.р. примерно 1825
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофан Павлов

Мать ребёнка: Федора Никифорова

в 1850 - 17 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Никифорова

Смерть
1842
Загайново, Рылеевская волость, Галичский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close