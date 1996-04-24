Киселева Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

24.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
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Место
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Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Александра Николаевна

Смерть
24.04.1996
Смоленск, Россия
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