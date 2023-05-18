Александрова Васса (Анна) Алексадрова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
По брачному обыску дочь умершего крестьянина Александра Васильева. Впоследствии дьячком при рождении четвертого ребенка была ошибочно записана как Анна.(Родин)
Бракосочетание
27.07.1870 ст.
Рождение ребёнка
26.03.1873 ст.
Дочь: Яковлева Марина Севастьяновна
Отец ребёнка: Яковлев Севастьян Константинович
Рождение ребёнка
25.05.1875 ст.
Сын: Яковлев Никита Севастьянович
Отец ребёнка: Яковлев Севастьян Константинович
Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.
Сын: Яковлев Марк Севастьянович
Отец ребёнка: Яковлев Севастьян Константинович
Рождение ребёнка
11.02.1883
Сын: Яковлев Владимир Севастьянович
Отец ребёнка: Яковлев Севастьян Константинович
Рождение ребёнка
18.12.1885 ст.
Сын: Яковлев Михаил Севастьянович
Отец ребёнка: Яковлев Севастьян Константинович
Смерть
Неизвестно