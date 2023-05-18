Александрова Васса (Анна) Алексадрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Васса (Анна) Алексадрова

Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
По брачному обыску дочь умершего крестьянина Александра Васильева. Впоследствии дьячком при рождении четвертого ребенка была ошибочно записана как Анна.(Родин)
Бракосочетание
27.07.1870 ст.

Муж: Яковлев Севастьян Константинович

Рождение ребёнка
26.03.1873 ст.

Дочь: Яковлева Марина Севастьяновна

Отец ребёнка: Яковлев Севастьян Константинович

Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1875 ст.

Сын: Яковлев Никита Севастьянович

Отец ребёнка: Яковлев Севастьян Константинович

Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1878 ст.

Сын: Яковлев Марк Севастьянович

Отец ребёнка: Яковлев Севастьян Константинович

Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.02.1883

Сын: Яковлев Владимир Севастьянович

Отец ребёнка: Яковлев Севастьян Константинович

Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.12.1885 ст.

Сын: Яковлев Михаил Севастьянович

Отец ребёнка: Яковлев Севастьян Константинович

Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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