Бруданова (Хованова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения20.11.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1963
Рождение ребёнка
11.06.1981
Дочь: Савина Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Бруданов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1990
Дочь: Бруданова Таисия Викторовна
Отец ребёнка: Бруданов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрицына Елена Викторовна
Отец ребёнка: Бруданов Виктор Иванович