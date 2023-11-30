Бруданова (Хованова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруданова (Хованова) Валентина Александровна

Место рождения

Донской

Дата рождения

20.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1963

Отец: Хованов Александр Николаевич

Мать: Хованова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1981

Дочь: Савина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Бруданов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1990

Дочь: Бруданова Таисия Викторовна

Отец ребёнка: Бруданов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрицына Елена Викторовна

Отец ребёнка: Бруданов Виктор Иванович

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