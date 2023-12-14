Коинова Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоинова Марья Григорьева

Коинова Марья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Коинова Анна Степанова

Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Коинова Агафья Степанова

Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Коинов Елисей Степанов

Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Коинов Григорей Степанов

Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Коинова Евдокея Степанова

Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Коинов Иван Степанов

Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коинов Степан Родионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close