Коинова Марья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Коинова Анна Степанова
Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Коинова Агафья Степанова
Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Коинова Евдокея Степанова
Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коинов Иван Степанов
Отец ребёнка: Коинов Степан Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно