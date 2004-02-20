Кузьминский Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1953
Дата смерти20.02.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1984
Дочь: Кузьминская Лариса Игоревна
Мать ребёнка: Кузьминская Тамара Феодосьевна
Рождение ребёнка
12.03.1987
Дочь: Иванова Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Кузьминская Тамара Феодосьевна
Смерть
20.02.2004