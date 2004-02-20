Кузьминский Игорь Иванович 02.09.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьминский Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1953

Дата смерти

20.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминская Тамара Феодосьевна

Рождение ребёнка
22.09.1984

Дочь: Кузьминская Лариса Игоревна

Мать ребёнка: Кузьминская Тамара Феодосьевна

Рождение ребёнка
12.03.1987

Дочь: Иванова Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Кузьминская Тамара Феодосьевна

Смерть
20.02.2004

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