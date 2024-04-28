Литвиненко Виктория Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвиненко Виктория Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.03.1998

Муж: Литвиненко Евгений Петрович

Рождение ребёнка
11.08.1998

Сын: Литвиненко Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Литвиненко Евгений Петрович

Рождение ребёнка
25.02.2000

Сын: Литвиненко Пётр Евгеньевич

Отец ребёнка: Литвиненко Евгений Петрович

Рождение ребёнка
30.09.2010

Дочь: Литвиненко Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Литвиненко Евгений Петрович

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