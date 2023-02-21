Плотников Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1937
Дата смерти25.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1937
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Плотникова Анастасия
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Анастасия
Смерть
25.03.1993