Плотников Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1937

Дата смерти

25.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Между 1898 и 1899 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Жена

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1937

Отец: Плотников Егор Дмитриев

Мать: Плотникова Варвара Макарова

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Плотникова Анастасия

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Анастасия

Смерть
25.03.1993
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