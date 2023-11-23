Жогина Надежда Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жогина Надежда Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1956

Дочь: Кувшинова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Жогин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жогина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Жогин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жогин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Жогин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жогин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Жогин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жогин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Жогин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жогин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Жогин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жогин Михаил

Смерть
Неизвестно
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