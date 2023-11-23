Жогина Надежда Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1956
Дочь: Кувшинова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Жогин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жогина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Жогин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жогин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жогин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жогин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жогин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Жогин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жогин Михаил
Смерть
Неизвестно