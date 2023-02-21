Варлакова Устинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова Устинья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1896 ст.

Сын: Варлаков Петр Федорович

Отец ребёнка: Варлаков Федор Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.12.1897 ст.

Сын: Варлаков Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Варлаков Федор Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.02.1908 ст.

Сын: Варлаков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Варлаков Федор Иванович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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