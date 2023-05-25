Теремязева Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: Потакова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1987
Дочь: Теремязева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Теремязев Владимир
Рождение ребёнка
11.08.1987
Дочь: Теремязева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Теремязев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Теремязев Владимир