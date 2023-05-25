Теремязева Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеремязева Людмила Николаевна

Теремязева Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: Потакова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
11.08.1987

Дочь: Теремязева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Теремязев Владимир

Рождение ребёнка
11.08.1987

Дочь: Теремязева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Теремязев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теремязев Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close