Васильев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1976

Сын: Васильев Эдуард Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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