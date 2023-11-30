Иванова Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1964
Сын: Иванов Александр Витальевич
Отец ребёнка: Иванов Виталий Иванович
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Виталий Иванович
Смерть
2010