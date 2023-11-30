Иванова Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Лидия Михайловна

Место рождения

Кугеси

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1964

Сын: Иванов Александр Витальевич

Отец ребёнка: Иванов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Виталий Иванович

Смерть
2010
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