Титова (Кривошеева) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривошеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Иванович
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Виктория Иванович
Отец ребёнка: Титов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунов Инна Иванович
Отец ребёнка: Титов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Иван