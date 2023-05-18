Титова (Кривошеева) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Кривошеева) Лидия Михайловна

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошеев Михаил

Мать: Кривошеева Полина Петровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Виктория Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунов Инна Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Иван

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