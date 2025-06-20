Глухова Ирина Владиславовна
женский, родилась Неизвестно, Россия ,г. Челябинск
ОтецГлухов ВладиславНеизвестно г.р.
МатьГлухова Светлана ВячеславовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Шишкин Игорь Владимирович19.06.1958 г.р.
Дети
Шишкин Вадим Игоревич07.10.1983 г.р.
Шишкин Дмитрий Игоревич12.02.1992 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухов Владислав
Россия ,г. Челябинск
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Россия ,г. Челябинск
Рождение ребёнка
07.10.1983
Отец ребёнка: Шишкин Игорь Владимирович
Россия ,г. Челябинск
Рождение ребёнка
12.02.1992
Отец ребёнка: Шишкин Игорь Владимирович
Россия ,г. Челябинск