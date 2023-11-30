Седов Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 14.?.1915
Дата смерти02.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.?.1915
Отец: Седов Прокопий Илларионович
Мать: Седова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Около 1937
Жена: Седова Татьяна Ниловна
Рождение ребёнка
21.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Седова Татьяна Ниловна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Дубитель, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Завод «Дубитель», шофёр
Образование
Неизвестно
Школа, 2 класса
Смерть
02.11.1941
Концлагерь Аушвитц
Причина смерти: На войне | Под Могилёвом