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Седов Иван Прокопьевич

Место рождения

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 14.?.1915

Дата смерти

02.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.?.1915

Отец: Седов Прокопий Илларионович

Мать: Седова Анна Яковлевна

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Около 1937

Жена: Седова Татьяна Ниловна

Рождение ребёнка
21.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седова Татьяна Ниловна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Дубитель, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Завод «Дубитель», шофёр
Образование
Неизвестно
Школа, 2 класса
Смерть
02.11.1941
Концлагерь Аушвитц
Причина смерти: На войне | Под Могилёвом
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