Рыжикова Алена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжикова Алена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1981

Отец: Пилипенко Анатолий Яковлевич

Мать: Пилипенко Надежда Савельевна

Рождение ребёнка
03.02.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжиков Николай Александрович

Рождение ребёнка
26.06.2001

Дочь: Рыжикова Эльвира Николаевна

Отец ребёнка: Рыжиков Николай Александрович

Рождение ребёнка
15.08.2014

Сын: Рыжиков Илья Николаевич

Отец ребёнка: Рыжиков Николай Александрович

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