Саломахин Степан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Саломахин Ефим Лукич
Рождение ребёнка
05.08.1868
Дочь: Васса Степановна
Мать ребёнка: Соломахина Ирина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
01.08.1875
Мать ребёнка: Соломахина Ирина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Саломахин Емельян Степанович
Мать ребёнка: Саломахина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Саломахина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
13.03.1899
Дочь: Матрона Степановна
Мать ребёнка: Саломахина Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
1 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно