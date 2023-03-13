Саломахин Степан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломахин Степан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Саломахин Ефим Лукич

Мать: Саломахин Евдокея Макеевна

Рождение ребёнка
05.08.1868

Дочь: Васса Степановна

Мать ребёнка: Соломахина Ирина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Соломахин ? Степанович

Мать ребёнка: Соломахина Ирина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Саломахин Емельян Степанович

Мать ребёнка: Саломахина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Саломахина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
13.03.1899

Дочь: Матрона Степановна

Мать ребёнка: Саломахина Евдокия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломахина Ирина Лаврентьевна

1 жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломахина Евдокия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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