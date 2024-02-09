Ткачёва (Жорова) Людмила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачёва (Жорова) Людмила Фёдоровна

Место рождения

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.08.1961

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961

Отец: Жоров Фёдор Андреевич

Мать: Жорова Фаина

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1982

Муж: Ткачёв Сергей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткачёв Сергей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мед. сестра.
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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