Ткачёва (Жорова) Людмила Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения05.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961
Отец: Жоров Фёдор Андреевич
Мать: Жорова Фаина
Бракосочетание
1982
Муж: Ткачёв Сергей
Рождение ребёнка
30.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткачёв Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
Мед. сестра.
Место жительства
Неизвестно