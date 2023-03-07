Рязанцова (Конюхова) Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Рязанцов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рязанцов Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1802