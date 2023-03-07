Рязанцова (Конюхова) Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова (Конюхова) Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Рязанцов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Рязанцов Иван Иванов

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова дочь
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
1802
Киров, город Киров, Кировская область
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