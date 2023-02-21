(Емельянова) Александра Акимова
Место рожденияКурская губ.с. Верхнечуфичево
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиДо 1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Емельянов Аким Иванов
Мать: Марья Трофимова
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1852
Сын: Емельянов Евдоким Евлампиев
Отец ребёнка: Емельянов Евлампий Ефимов
Курская губ. Долгополянская вол., с. Верхнее Чуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
государственная крестьянка
Смерть
До 1877
Курская губ.с. Верхнечуфичево