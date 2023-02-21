(Емельянова) Александра Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Емельянова) Александра Акимова

Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

До 1877

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Емельянов Аким Иванов

Мать: Марья Трофимова

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1852

Сын: Емельянов Евдоким Евлампиев

Отец ребёнка: Емельянов Евлампий Ефимов

Курская губ. Долгополянская вол., с. Верхнее Чуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
государственная крестьянка
Смерть
До 1877
Курская губ.с. Верхнечуфичево
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