Булатова Дарья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Булатов Яков Савинов
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Булатов Яков Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Яков Савинов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812