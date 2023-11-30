Степаненко Семён Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1825 ст.
Отец: Степаненко Дмитрий
Мать: Степаненко -
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Бракосочетание
После 1841 ст.
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Степаненко Василий Семенович
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Степаненко Иван Семенович
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Степаненко Елена Семеновна
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Степаненко Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Степаненко Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Степаненко Василий Семенович
Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Смерть
Неизвестно