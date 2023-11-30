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Степаненко Семён Дмитриевич

Место рождения

Николаевск

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Степаненко Дмитрий

Мать: Степаненко -

ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Бракосочетание
После 1841 ст.

Жена: Степаненко Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Степаненко Василий Семенович

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова

ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Степаненко Иван Семенович

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова

ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Степаненко Елена Семеновна

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова

ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Степаненко Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова

ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Степаненко Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова

ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Степаненко Василий Семенович

Мать ребёнка: Степаненко Марфа Михайлова

ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Смерть
Неизвестно
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