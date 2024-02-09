(Аббясова) Няфидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аббясова) Няфидя

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1851 г.р.
Около 1868 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Отец ребёнка: Мухаметюнисов Абдулгаллям

д.Чембилей
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Фатеха

Отец ребёнка: Мухаметюнисов Абдулгаллям

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметюнисов Абдулгаллям

Смерть
Неизвестно
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