(Аббясова) Няфидя
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Отец ребёнка: Мухаметюнисов Абдулгаллям
д.Чембилей
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Фатеха
Отец ребёнка: Мухаметюнисов Абдулгаллям
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно