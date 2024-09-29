Мордвинкина (Наумова) Онисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинкина (Наумова) Онисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Сергей

Мать: Наумова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мордвинкина) Евдокия

Отец ребёнка: Мордвинкин Михаил

Рождение ребёнка
03.01.1871

Дочь: Торова (Мордвинкина) Анастасия

Отец ребёнка: Мордвинкин Михаил

Смерть
Неизвестно

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