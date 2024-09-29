Мордвинкина (Наумова) Онисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Сергей
Мать: Наумова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мордвинкина) Евдокия
Отец ребёнка: Мордвинкин Михаил
Рождение ребёнка
03.01.1871
Дочь: Торова (Мордвинкина) Анастасия
Отец ребёнка: Мордвинкин Михаил
Смерть
Неизвестно