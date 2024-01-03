Лошаков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лошаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1923
Дочь: Ипатова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Лошакова Мария Ивановна
Кировская область Кичминский район д.Моховая гора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лошакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Лошакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демакова Полинария Ивановна
Мать ребёнка: Лошакова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лошакова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно