Лошаков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошаков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лошаков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1923

Дочь: Ипатова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Лошакова Мария Ивановна

Кировская область Кичминский район д.Моховая гора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лошакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Лошакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демакова Полинария Ивановна

Мать ребёнка: Лошакова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошакова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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