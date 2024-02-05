Терентий Васильев
Место рожденияд. Максимово
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Василий
Мать: Агафья Яковлева
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Прасковья Терентьева
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Татьяна Терентьева
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Максим Терентьев
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Павел Терентьев
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Нестер Терентьев
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
д. Максимово
Смерть
Неизвестно