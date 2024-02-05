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Терентий Васильев

Место рождения

д. Максимово

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Василий

Мать: Агафья Яковлева

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Прасковья Терентьева

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Татьяна Терентьева

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Максим Терентьев

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Павел Терентьев

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Нестер Терентьев

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

д. Максимово
Смерть
Неизвестно
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