Звонникова (Прокофьева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонникова (Прокофьева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонников Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Звонников Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонников Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Белышева (Звонникова) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Звонников Владимир Петрович

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